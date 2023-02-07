Минцифры запустило приложение для дистанционного оформления Fan ID

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В России появилось приложение «Карта болельщика» для использования Fan ID. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

— Чтобы сервисы «Карты болельщика» стали еще удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале ведомства отметили, что в приложении можно оформить «Карту болельщика» на себя и на детей, предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет. Помимо этого, в приложении возможны передача билета другому человеку, получение информации о расписании матчей и местоположении стадиона. Данное нововведение позволит россиянам добавить спортивное событие в календарь, перейти на сайт клуба для покупки билета, а также узнать о бонусных программах клубов.

«Карта болельщика» — часть информационной системы, с помощью которой граждане могут купить билеты на матчи РПЛ и прийти на них. В столичных центрах «Мои документы» с 1 февраля стала доступна возможность оформить сертификат в один этап. Как это сделать и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что паспорт болельщика (Fan ID) начал действовать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с началом сезона-2022/23. Fan ID представляет собой персонифицированную карту зрителя. Ее должен иметь каждый человек, который купил билет на матчи российских турниров. Закон о введении системы вошел в силу 1 июня 2022 года.