Матыцин рассчитывает, что Fan ID начнет действовать в новом сезоне РПЛ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает, что паспорт болельщика (Fan ID) начнет действовать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с началом сезона-2022/23. Об этом он сообщил в субботу, 28 мая.

— С началом чемпионата (система Fan ID — прим. «ВМ») будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет Российская премьер-лига, — сказал он.

Fan ID представляет собой персонифицированную карту зрителя. Ее должен иметь каждый человек, который купил билет на матчи российских турниров. Закон о введении системы войдет в силу 1 июня этого года, передает ТАСС.

В конце января введение Fan ID вызвало неоднозначную реакцию. В частности, фанатское объединение футбольного клуба (ФК) «Спартак» «Фратрия» вместе с другими объединениями объявило бойкот игр из-за введения системы.

Позже к бойкоту присоединились фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит». Они назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

12 мая Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта России поддерживает решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на столичных стадионах. Он выразил надежду, что проект будет позитивно воспринят и не создаст проблем с безопасностью.