Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Матыцин рассчитывает, что Fan ID начнет действовать в новом сезоне РПЛ

Александр Афонин
Спорт
Матыцин рассчитывает, что Fan ID начнет действовать в новом сезоне РПЛ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает, что паспорт болельщика (Fan ID) начнет действовать на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с началом сезона-2022/23. Об этом он сообщил в субботу, 28 мая.

— С началом чемпионата (система Fan ID — прим. «ВМ») будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет Российская премьер-лига, — сказал он.

Fan ID представляет собой персонифицированную карту зрителя. Ее должен иметь каждый человек, который купил билет на матчи российских турниров. Закон о введении системы войдет в силу 1 июня этого года, передает ТАСС.

В конце января введение Fan ID вызвало неоднозначную реакцию. В частности, фанатское объединение футбольного клуба (ФК) «Спартак» «Фратрия» вместе с другими объединениями объявило бойкот игр из-за введения системы.

Позже к бойкоту присоединились фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит». Они назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

12 мая Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта России поддерживает решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на столичных стадионах. Он выразил надежду, что проект будет позитивно воспринят и не создаст проблем с безопасностью.

Fan ID РПЛ Минспорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте