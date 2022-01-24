Все фанатские объединения ФК «Спартак» и ФК «Зенит» объявили бойкот из-за Fan ID

Фото: ФК Спартак Twitter

Фанатское объединение футбольного клуба (ФК) «Спартак» «Фратрия» вместе с другими объединениями объявляет бойкот игр всеми группировками болельщиков красно-белых из-за введения Fan ID. Об этом в понедельник, 24 января, сообщается на сайте «Фратрии».

— Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, — заявляет движение.

Отмечается, что участники объединения намерены поддерживать свой клуб в тех матчах и лигах, куда еще не добрался «карающий цифровой жезл «закона» и «порядка». Бойкот продлится до отмены принятого закона, сообщили они.

Также к нему присоединились фанаты питерского футбольного клуба «Зенит». Они назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

— Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию, — говорится на сайте движения «Ландскрона».

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов Fan ID для спортивных болельщиков. Документ был впервые введен в России как в стране — организаторе Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет.

Проектом также предусматривается введение понятия персонифицированной карты на посещение спортивного мероприятия. Эта карта представляет собой электронный документ, который выдается болельщику. Билеты на спортивные мероприятия можно будет купить, имея при себе действующую карту. Федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.