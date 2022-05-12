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Минспорт поддержал решение мэрии Москвы разрешить продажу алкоголя на стадионах

Георгий Соланович
Город
Минспорт поддержал решение мэрии Москвы разрешить продажу алкоголя на стадионах
Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА / Иван Гущин

Министерство спорта России поддерживает решение мэрии Москвы временно снять запрет на продажу алкоголя на столичных стадионах. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

— Алкоголь на стадионах? Первый пилотный проект до конца этого года, эксперимент, Москва взяла на себя ответственность. Я надеюсь, что это будет позитивно воспринято, что не создаст проблем с безопасностью. Это важный шаг, министерство его поддерживает, — передает слова Матыцина РИА Новости.

11 мая столичные власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента. Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Помимо спортивных сооружений, разрешается продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии.

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил контроль за выполнением постановления на своего заместителя, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталью Сергунину.

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