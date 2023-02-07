Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В аэропорту Домодедово мужчина украл рюкзак сотрудника кафе. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
В аэропорту Домодедово мужчина украл рюкзак сотрудника кафе. Видео
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Московская область, Домодедово Карта всех событий

В аэропорту Домодедово злоумышленник украл рюкзак у сотрудника точки общепита. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, управляющий кафе, расположенного в транспортном узле, отлучился по работе и оставил свой рюкзак без присмотра, а когда вернулся, увидел, что он пропал. В сумке находились беспроводные наушники, личные вещи, деньги и документы. Общий ущерб составил 20 000 рублей. Мужчина обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре подозреваемого установили. Им оказался 35-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Свердловской области.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Известно, что в день совершения преступления мужчина должен был улететь в Екатеринбург, но опоздал на самолет. На покупку билета у мужчины не было денег, потому злоумышленник обратил внимание на оставленный без присмотра чужой рюкзак. Он вытащил из него все вещи и деньги, а саму сумку выбросил в аэропорту. На украденные деньги подозреваемый купил билет на поезд, а остальное продал уже в Свердловской области.

Как только злоумышленник вернулся в Москву, его задержали сотрудники полиции. В содеянном он сознался. Суд заключил мужчину под стражу.

Другая кража произошла в магазине одежды в центре Москвы. Жительница столицы увидела, что одна из посетительниц оставила на столике дорогой телефон, и в удобный момент похитила гаджет. Ущерб составил 146 тысяч рублей.

Подмосковье Аэропорт Домодедово Московская область МВД Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте