В аэропорту Домодедово мужчина украл рюкзак сотрудника кафе. Видео

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Московская область, Домодедово Карта всех событий

В аэропорту Домодедово злоумышленник украл рюкзак у сотрудника точки общепита. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, управляющий кафе, расположенного в транспортном узле, отлучился по работе и оставил свой рюкзак без присмотра, а когда вернулся, увидел, что он пропал. В сумке находились беспроводные наушники, личные вещи, деньги и документы. Общий ущерб составил 20 000 рублей. Мужчина обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре подозреваемого установили. Им оказался 35-летний неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Свердловской области.

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Известно, что в день совершения преступления мужчина должен был улететь в Екатеринбург, но опоздал на самолет. На покупку билета у мужчины не было денег, потому злоумышленник обратил внимание на оставленный без присмотра чужой рюкзак. Он вытащил из него все вещи и деньги, а саму сумку выбросил в аэропорту. На украденные деньги подозреваемый купил билет на поезд, а остальное продал уже в Свердловской области.

Как только злоумышленник вернулся в Москву, его задержали сотрудники полиции. В содеянном он сознался. Суд заключил мужчину под стражу.

Другая кража произошла в магазине одежды в центре Москвы. Жительница столицы увидела, что одна из посетительниц оставила на столике дорогой телефон, и в удобный момент похитила гаджет. Ущерб составил 146 тысяч рублей.