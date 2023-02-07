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Приметы и советы

Мясников назвал главную ошибку при самостоятельном лечении простуды

Евгений Белоусов
Общество
Мясников назвал главную ошибку при самостоятельном лечении простуды
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Очень часто, заболев простудой, люди решают лечиться своими силами, не прибегая к помощи врача. Однако практически всегда они совершают самую главную ошибку, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Часто люди при ОРВИ начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя, — объяснил он.

По словам Мясникова, самостоятельное употребление антибиотиков — настоящая боль для любого врача. Прием антибиотиков оправдан только в лечении бактериальных инфекций, подчеркнул медик. Заболевания, вызываемые вирусами, этот тип лекарств не лечит.

Использование антибиотиков при ОРВИ может привести к опасным осложнениям, ведь эти препараты оказывают агрессивное действие на кишечные бактерии и способствуют уничтожению полезных микроорганизмов.

Так, в США назначившему пациенту с ОРВИ антибиотики врачу может даже грозить суд, передает слова Мясникова портал «МедикФорум».

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Хотя это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста.

Здоровье Врачи антибиотики Александр Мясников
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