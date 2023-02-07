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При формировании своей стратегии в отношении Украины Белый дом допустил три ошибки, способные привести к поражению Киева и снижению обороноспособности Вашингтона. Об этом заявила аналитик Fox News Ребека Коффлер.

— По мере приближения первой годовщины крупнейшего столкновения в Европе, всем стало очевидно, что президент Джо Байден и его команда потерпели неудачу в своем планировании по Украине, — написала она.

По мнению эксперта, одной из ошибок правительства США стала неспособность мыслить наперед. Несмотря на осознание опасности поставок оружия Киеву, администрация президента США уже предоставила танки Abrams и может отправить самолеты F-16.

Также Белый дом допустил ошибку, не взяв в расчет особенности противника. По словам Коффлер, последние модели Abrams содержат множество модернизаций, которые были изготовлены с использованием сверхсекретных технологий. Если такие компоненты попадут в руки противника, то вся безопасность США будет под угрозой.

Третьей ошибкой стало игнорирование национальных нужд. Передача новых пакетов вооружения истощает национальные запасы — это, в свою очередь, подрывает боеготовность США, отметила журналист.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что республиканцы в США создали комиссию для расследования дел о коррупции на Украине. По его словам, они подозревают действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в участии в этом коррупционном механизме.