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Политолог Марков объяснил, как коррупция на Украине связана с Байденом и его сыном

Рафаэль Залян
Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Марков объяснил, как коррупция на Украине связана с Байденом и его сыном
Фото: whitehouse

Республиканцы в США создали комиссию для расследования дел о коррупции на Украине — они подозревают действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в участии в этом коррупционном механизме. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

Такую идею республиканцы проталкивают для поражения американского лидера на следующих президентских выборах, отметил эксперт.

— В первую очередь данная история связана как раз с расколом, который мы наблюдаем между «слонами» и «ослами», — поделился он.

При этом американскому Конгрессу плевать на коррупцию на Украине — их не волнует, что киевский режим ворует выделенные Вашингтоном деньги, поскольку политиков США сейчас беспокоит лишь гонка за кресло главы Белого дома, подытожил Марков.

Также политолог рассказал «ВМ», что украинское руководство украло половину выделенных Вашингтоном средств, а Белый дом будет стараться скрыть это от глаз других стран. Чтобы не испортить образ президента Соединенных Штатов Джо Байдена, демократы готовы оказать любую помощь Украине. Однако если мировое сообщество узнает о краже денег, то сам Белый дом обвинит в этом Киев.

Украина Коррупция США
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