Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Тульской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

Появилось видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Его опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, взрыв произошел в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков в городе Ефремов. Из-за хлопка газа обрушился первый подъезд.

К ликвидации происшествий привлечены службы экстренного реагирования и спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

По данному факту прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства выяснят степень соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Также есть вероятность, что под завалами обрушившегося здания есть люди.