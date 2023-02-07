Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Тульской области

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире жилого дома в Тульской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

Появилось видео с места взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области. Его опубликовала пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, взрыв произошел в пятиэтажном панельном доме № 2 по улице Химиков в городе Ефремов. Из-за хлопка газа обрушился первый подъезд.

К ликвидации происшествий привлечены службы экстренного реагирования и спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, для них организован пункт временного размещения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

По данному факту прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства выяснят степень соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Также есть вероятность, что под завалами обрушившегося здания есть люди.

обрушения Взрывы Проверки хлопок Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте