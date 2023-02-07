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Взрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области

Степан Жирнов
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Тульской области из-за взрыва газа в жилом доме обрушились несколько квартир. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

По предварительным данным, инцидент произошел в городе Ефремов в жилом доме на улице Химиков. Взрыв повредил второй подъезд пятиэтажного дома, а обрушение коснулось нескольких квартир, сообщило Федеральное агентство новостей.

На месте работают оперативные службы. По неподтвержденным данным, погибло два человека.

Еще один взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Коломне на улице Тихомирова. В результате происшествия пострадал один человек. О том, как избежать взрыва бытового газа в квартире, — в материале «Вечерней Москвы».

Взрывы многоквартирный дом Смерть Пострадавшие Тульская область
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