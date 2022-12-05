«Это спасет вам жизнь»: как избежать взрыва бытового газа в квартире

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За сутки в РФ с 4 по 5 декабря произошло три взрыва газа в жилых домах: в Ярославле, Заволжье (Нижегородская область) и Нижневартовске (ХМАО). В настоящее время экстренные службы уточняют данные о пострадавших и погибших во всех трех случаях. «Вечерняя Москва» решила напомнить о профилактических мерах, которые нужно предпринимать, чтобы избежать подобных ЧП.

По словам инженера сервисной службы по газовому оборудованию Алексея Бакновского, чтобы уменьшить вероятность протечки газа в доме, первое, что нужно сделать, — это заключить договор с авторизованной организацией на техобслуживание газового оборудования.

— С 2018 года подобное техническое обслуживание должно проводиться ежегодно, — уточнил эксперт.

Если же вы подозреваете, что в квартире есть утечка газа, проверьте все соединения арматуры дедовским методом. Например, на потенциально проблемные участки можно нанести мыльный раствор. Если газ протекает, то он будет надувать мыльные пузыри:

— Можно также воспользоваться современными устройствами, которые быстро определят любые нарушения в работе газовых устройств. Речь идет о газоанализаторе. Такие ручные устройства позволяют выявить концентрацию компонентов опасной смеси в реальном времени. Устройства химического действия определяют концентрацию в смеси CO, Or или CO2.

Определить утечку можно и с помощью обоняния, уточнил спикер. Дополнительными мерами профилактики могут стать следующие действия:

— В обязательном порядке нужно прочищать вытяжку. И даже при закрытых окнах, скопившаяся жидкость будет иметь доступ к выходу. Всегда нужно проверять плиту, газовый шланг должен быть в свободном доступе. Возьмите за привычку перекрывать газ в ночное время и при выходе из квартиры.

Даже в самые морозные дни проветривать помещение нужно обязательно — при возникновении аварийной ситуации это спасет вам жизнь.

При утечке газа в обязательном порядке нужно открыть окна, вызвать аварийную службу «104», взять необходимые вещи, документы и ценности и покинуть помещение. При выходе из дома лучше не прикасаться к электрическим приборам и выключателям.

Эксперт уточнил, что пластиковые окна в домах с газовыми плитами — еще один дополнительный источник проблемы, так как ПВХ-конструкция, из которой такие окна состоят, настолько прочная и способна выдержать мощнейшую взрывную волну, что сила удара приходится на перекрытия и стены жилища. В результате возникает большое количество жертв и пострадавших:

— После многих случаев взрыва бытового газа в России начали всерьез обсуждать закон о принудительном переостеклении домов, где есть газ, деревянными окнами.

Поэтому, если в вашей квартире окна пластиковые, несмотря на многие преимущества, лучше их заменить на дерево либо постоянно проветривать помещение, чтобы избавиться от дополнительного давления в квартире в случае утечки газа.