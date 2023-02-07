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«Аэрофлот» с октября переведет рейсы из Москвы в Гоа в аэропорт Манохар

Александр Афонин
Город
«Аэрофлот» с октября переведет рейсы из Москвы в Гоа в аэропорт Манохар
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» с октября этого года переведет прямые регулярные рейсы из Москвы в Гоа в новый международный аэропорт Манохар. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 7 февраля.

— «Аэрофлот» с октября 2023 года переводит прямые регулярные рейсы Москва — Гоа и Екатеринбург — Гоа в международный аэропорт Нью Гоа Манохар. Полеты в новый аэропорт популярного курортного штата Индии запланированы три раза в неделю, — говорится в сообщении.

Самолеты из Москвы будут отправляться в новый аэропорт по средам, пятницам и воскресеньям. В обратном направлении — по понедельникам, четвергам и субботам. На текущий момент «Аэрофлот» уже открыл продажу билетов на данное направление, отметили на официальном сайте перевозчика.

Накануне сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида с 30 мая 2023 года. Самолеты будут летать в оба направления по вторникам, четвергам и воскресеньям.

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