«Аэрофлот» запустит регулярное авиасообщение из Москвы в Тунис с 30 мая

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует запустить регулярные полеты между Москвой и тунисским городом Энфида с 30 мая текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 6 февраля.

— Аэрофлот с 30 мая открывает новые регулярные рейсы в международный аэропорт Энфида-Хаммамет (Тунис). Полеты на популярный курорт Средиземноморья будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю, — говорится в сообщении.

Самолеты компании будут летать в оба направления по вторникам, четвергам и воскресеньям. С актуальным расписанием вылетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании, отметили в пресс-службе.

С 28 января лоукостер «Победа» возобновил регулярное авиасообщение из аэропорта Внуково в воздушную гавань Аль-Мактум в Дубае. Помимо этого, с 6 февраля самолеты будут вылетать пять раз в неделю, а с 21 февраля — ежедневно.

Помимо этого, «Победа» с 3 июня запустит прямое авиасообщение из столичного аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на данное направление уже открыта.