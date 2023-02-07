Количество погибших в результате взрыва газа в Тульской области возросло до пяти
Количество погибших при взрыве газа в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области возросло до пяти. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.
Как сообщил Telegram-канал «112», под завалами обрушившегося подъезда могут находиться еще десять жильцов.
До этого сообщалось, что троих пострадавших госпитализировали.
Трагедия, о которой идет речь, произошла в пятиэтажном панельном доме № 2 на улице Химиков. В результате взрыва бытового газа обрушилось несколько квартир в первом подъезде.
К ликвидации последствий взрыва привлечены силы служб экстренного реагирования, а также специальная техника. Жильцы дома эвакуированы. Для них обустроен пункт временного размещения.
По данному факту прокуратура Тульской области проводит проверку.