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Количество погибших в результате взрыва газа в Тульской области возросло до пяти

Степан Жирнов
Происшествия
Количество погибших в результате взрыва газа в Тульской области возросло до пяти
Фото: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

Количество погибших при взрыве газа в многоквартирном пятиэтажном доме в городе Ефремов Тульской области возросло до пяти. Об этом стало известно во вторник, 7 февраля.

Как сообщил Telegram-канал «112», под завалами обрушившегося подъезда могут находиться еще десять жильцов.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Тульской области

До этого сообщалось, что троих пострадавших госпитализировали.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в пятиэтажном панельном доме № 2 на улице Химиков. В результате взрыва бытового газа обрушилось несколько квартир в первом подъезде.

К ликвидации последствий взрыва привлечены силы служб экстренного реагирования, а также специальная техника. Жильцы дома эвакуированы. Для них обустроен пункт временного размещения.

По данному факту прокуратура Тульской области проводит проверку.

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