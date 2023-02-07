Пьяный мужчина с ножом и пистолетом напал на полицейского на северо-востоке Москвы

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Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

Пьяный мужчина на северо-востоке столицы вооружился ножом и пистолетом и начал угрожать полицейскому. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 7 февраля.

По ее словам, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Академика Королева. Злоумышленник распивал алкоголь вместе со знакомой. В какой-то момент между ними завязался конфликт и женщина вызвала полицию.

На место происшествия прибыл наряд полиции, чтобы успокоить дебошира. Однако при виде сотрудника правоохранительных органов 32-летний мужчина схватил нож и пистолет и начал нецензурно выражаться, угрожая сотруднику полиции расправой.

Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза насилия в отношении представителя власти». В ходе допроса фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Другой инцидент произошел на северо-востоке Москвы. Злоумышленники ночью 22 января возле ТЦ на Широкой улице напали на сотрудника ресторана, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции. В результате дебоширы были арестованы и в скором времени предстанут перед судом.