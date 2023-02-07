Посмертную маску Гоголя выставили на торги

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Посмертную маску писателя Николая Гоголя выставили на торги за 250 тысяч рублей. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

— Коллекционной ценностью музейного уровня обладает посмертная маска Николая Гоголя из гипса работы Николая Рамазанова (ориентировочно 1852 год), — говорится в сообщении.

Кроме того, аукционный дом привел воспоминания скульптора Николая Рамазанова. Он рассказывал, что, когда пошел к телу Гоголя, тот не казался ему мертвым.

Улыбка рта и незакрытый правый глаз породили в Рамазанове мысль о летаргическом сне писателя, сообщает сайт «Литфонда».

В ноябре 2022 года сообщалось, что гравюру нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна «Христос и самаритянка среди руин» выставили на аукционе для начинающих коллекционеров в Москве за 110 тысяч рублей.