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Театр кукол имени С. В. Образцова подготовил программу на Северном речном вокзале

Александр Афонин
Город
Театр кукол имени С. В. Образцова подготовил программу на Северном речном вокзале
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Артисты Театра кукол имени С. В. Образцова в пятницу, 10 февраля, проведут программу мероприятий на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 февраля.

— На Северном речном вокзале выступит Театр кукол имени С. В. Образцова. 10 февраля гостей научат мастерить перчаточных кукол и управлять ими, покажут редкие музейные экспонаты и проведут спектакль «Принцесса на горошине», — говорится в сообщении.

Начало мероприятий запланировано на 13:00. Для участия в них необходима предварительная регистрация, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Всего в экспозиции представлено около 200 оцифрованных документов, фотографий, плакатов, картин и фронтовых зарисовок.

Кроме того, в Музее Победы стартовал цикл уроков, приуроченный к 80-й годовщине разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На занятиях учащиеся подробно изучат события истории на основе мемуаров очевидцев.

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