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Белый дом тратит десятки миллиардов долларов на разностороннюю поддержку Украины для дальнейшей эскалации конфликта, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом во вторник, 7 января, сообщил конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.

— Сколько еще мы потратим? Есть ли какой-нибудь предел? Завтра президент (США Джо — прим. «ВМ») Байден скажет нам, как много мы должны еще сделать для Киева, — возмутился Гетц.

Помимо этого, политик подчеркнул, что действующая администрация президента продолжает нарушать собственные красные линии, поставляя Вооруженным силам Украины все более мощное вооружение, передает телеканал Fox News.

Джо Байден планирует выступить во вторник (в среду по московскому времени — прим. «ВМ») перед палатами Конгресса с ежегодной программной речью. Одной из основных тем станет восстановление лидерства США в мире на примерах украинского конфликта.

До этого аналитик Fox News Ребека Коффлер заявила, что при формировании своей стратегии в отношении Украины Белый дом допустил три ошибки, способные привести к поражению Киева и снижению обороноспособности Вашингтона.