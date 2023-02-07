СК начал проверку оборудованного на чердаке дома хостела на западе Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку хостела, который был оборудован на чердаке жилого дома в ЗАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 7 февраля.

Причиной для проверки послужило затопление нижних этажей дома, которое возникло в результате ремонта хостела. Жильцы полагают, что владельцы гостиницы подделали протокол собрания собственников о переходе прав на чердак.

В связи с этим следователи организовали проверку по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По итогам работ доклад будет предоставлен в центральный аппарат ведомства.

До этого сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку по факту перебоев теплоснабжения в подмосковном городском округе Электросталь. Следователи выехали на место, осмотрели котельную, квартиры недовольных людей, а также общеобразовательную школу и лицей.