СК организовал проверку из-за жалоб на отопление в Электростали

Фото: СК РФ

Следственный комитет организовал проверку по факту перебоев теплоснабжения в подмосковном городском округе Электросталь. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 16 января.

По ее словам, следователи выехали на место, осмотрели котельную, квартиры недовольных людей, а также общеобразовательную школу и лицей. Помимо этого, сотрудники ведомства опросили должностных лиц администрации и работников теплоснабжающей компании. Изъята необходимая документация. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Следственный комитет уже возбуждал уголовное дело из-за отсутствия отопления в квартирах жилых домов. Тогда сотрудники ведомства проверяли помещения в микрорайонах Лопатинский и Цемгигант города Воскресенска. В действиях ответственных лиц следователи усмотрели нарушение по статье «Халатность» УК РФ.