Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О Всебелорусском народном собрании», который закрепит правовой статус собрания как высшего органа власти народа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства во вторник, 7 февраля.

— Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС, — говорится в сообщении.

В состав собрания войдут действующий президент республики, экс-лидер Белоруссии, представители законодательной, исполнительной и судебной властей и другие лица. Данный орган не сможет исполнять функции других институтов и вмешиваться в их деятельность, отмечается на сайте президента Белоруссии.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе разговора они договорились определить в ближайшее время дату встречи.