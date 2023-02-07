Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лукашенко подписал закон «О Всебелорусском народном собрании»

Александр Афонин
В мире
Лукашенко подписал закон «О Всебелорусском народном собрании»
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О Всебелорусском народном собрании», который закрепит правовой статус собрания как высшего органа власти народа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства во вторник, 7 февраля.

— Целью документа является реализация конституционных норм о Всебелорусском народном собрании, закрепление его правового статуса как высшего представительного органа народовластия, а также определение порядка формирования и деятельности ВНС, — говорится в сообщении.

В состав собрания войдут действующий президент республики, экс-лидер Белоруссии, представители законодательной, исполнительной и судебной властей и другие лица. Данный орган не сможет исполнять функции других институтов и вмешиваться в их деятельность, отмечается на сайте президента Белоруссии.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе разговора они договорились определить в ближайшее время дату встречи.

Белоруссия Александр Лукашенко Законы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте