Путин и Лукашенко условились провести встречу в течение пары месяцев

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в течение пары месяцев может провести встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

5 февраля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить в ближайшее время дату встречи.

— Два президента провели весьма содержательный и продолжительный телефонный разговор. Очень широкий круг вопросов обсуждался. Действительно, планы по проведению ВГС Союзного государства и других мероприятий были на повестке дня. И говорили, что в течение пары месяцев они условились снова провести встречу, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигалась на Украину. Лукашенко отметил, что страны Запада в свою очередь не отказывались от своих планов касательно Белоруссии, поэтому при необходимости Белоруссия даст жесткий ответ.