Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом стало известно в воскресенье, 5 февраля.

— Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня вечером, — сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Недавно Лукашенко заявил, что украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигалась на Украину. При этом он отметил, что страны Запада в свою очередь не отказывались от своих планов касательно Белоруссии, поэтому при необходимости Минск даст жесткий ответ.

В декабре прошлого года Путин прибыл в Минск с визитом, в ходе которого он провел переговоры с Лукашенко. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что на переговорах президенты планировали среди прочего обсудить военные вопросы.