Астрологи назвали самых желанных женщин по знаку зодиака

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, представительницы которых имеют наибольший успех среди мужчин.

Женщины-Скорпионы привлекают мужчин своей страстью и чувственностью. Специалисты по звездному небу уверены, что именно эти черты характера оказывают наибольшее влияние на противоположный пол.

Девушки-Рыбы отличаются от других представителей зодиакального круга своей женственностью, добротой и нежностью. При поиске своей второй половинки сильный пол обязательно обратит на них внимание.

Дамы-Близнецы притягивают своей загадочностью. Мужчины зачастую могут столкнуться с их отказом подчиниться, но успеху в отношениях это не помешает.

Женщины-Водолеи видятся мужчинам космосом. Для них эти женщины являются мечтой, которой хочется достичь, передает Teleprogramma.pro.

Карта желаний — прекрасный инструмент для определения и реализации своих желаний на год. Как правильно ее составить и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

До этого астрологи предупредили, что этой весной Девам категорически нельзя брать кредиты, так как подобные решения могут оказать негативное влияние в будущем. Им рекомендуется рассчитывать только на свои силы.