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Путин поблагодарил Собянина за реализацию городских проектов развития

Александр Афонин
Город
Путин поблагодарил Собянина за реализацию городских проектов развития
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высоко оценил проделанную мэром Москвы Сергеем Собяниным работу по реализации проектов развития столицы и поблагодарил его за внесенный вклад.

— Так что и вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время, — сказал глава государства в ходе мероприятия в Кремле.

В процессе разговора Собянин рассказал Путину, что на сегодняшний день в Москве реализуются проекты промышленного комплекса в Рудневе, фармацевтического кластера в Зеленограде, а также производства электромобилей.

Кроме того, в городе активно развивается сфера здравоохранения. В рамках работы специалисты строят новые поликлиники и ремонтируют существующие, передает официальный сайт мэра Москвы.

Владимир Путин 7 февраля провел встречу с Сергеем Собяниным. Глава государства похвалил быстрое развитие Москвы, отметив, что еще несколько лет назад возможности города решить транспортные сложности вызывали сомнения.

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