«Мощное развитие Москвы»: главное из встречи Владимира Путина и Сергея Собянина

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 февраля, провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава государства похвалил быстрое развитие мегаполиса.

Собянин сообщил, что строительство жилья в Москве увеличилось в два раза, а его качество значительно возросло. Уже сейчас в Москве по реновации переселили 100 тысяч человек, а в ближайшие три года планируется переселить еще 200 тысяч.

Президент отметил мощное развитие Москвы. Он сказал, что еще несколько лет назад возможности города решить транспортные сложности вызывали сомнения. Однако нынешние результаты превзошли ожидания. Кроме того, Путин высоко оценил транспортные проекты столицы.

За последние пять лет в столице объем инвестиций увеличился вдвое, доложил президенту глава города. Объем обрабатывающих отраслей в столице увеличился в два раза благодаря вводу новых мощностей Московского НПЗ.

Мэр также рассказал, что системы видеонаблюдения помогли задержать в Москве более семи тысяч преступников, находившихся в федеральном розыске.

В Зеленограде, отметил мэр, разворачивается новый кластер по производству лекарственных препаратов. Речь идет о широком спектре препаратов — от противовирусных до необходимых для лечения онкологии. Две трети из этих лекарств до этого в России не производились.

В этом году Москва закончит реконструкцию половины всего поликлинического фонда города. Появится 200 новых зданий, оснащенных по новому и самому современному стандарту. Это улучшит качество амбулаторного обслуживания москвичей.

Уже скоро в столице запустят два новых центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4.

Открытие БКЛ станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт, заявил мэр. Он также пригласил Путина на открытие новой линии.

Мэр поблагодарил главу государства за активную поддержку Москвы и отметил, что город по праву стал одним из лидеров мировых мегаполисов.