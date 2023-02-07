Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мощное развитие Москвы»: главное из встречи Владимира Путина и Сергея Собянина

Евгений Белоусов
Город
«Мощное развитие Москвы»: главное из встречи Владимира Путина и Сергея Собянина
Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 февраля, провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава государства похвалил быстрое развитие мегаполиса.

Собянин сообщил, что строительство жилья в Москве увеличилось в два раза, а его качество значительно возросло. Уже сейчас в Москве по реновации переселили 100 тысяч человек, а в ближайшие три года планируется переселить еще 200 тысяч.

Президент отметил мощное развитие Москвы. Он сказал, что еще несколько лет назад возможности города решить транспортные сложности вызывали сомнения. Однако нынешние результаты превзошли ожидания. Кроме того, Путин высоко оценил транспортные проекты столицы.

За последние пять лет в столице объем инвестиций увеличился вдвое, доложил президенту глава города. Объем обрабатывающих отраслей в столице увеличился в два раза благодаря вводу новых мощностей Московского НПЗ.

Мэр также рассказал, что системы видеонаблюдения помогли задержать в Москве более семи тысяч преступников, находившихся в федеральном розыске.

В Зеленограде, отметил мэр, разворачивается новый кластер по производству лекарственных препаратов. Речь идет о широком спектре препаратов — от противовирусных до необходимых для лечения онкологии. Две трети из этих лекарств до этого в России не производились.

В этом году Москва закончит реконструкцию половины всего поликлинического фонда города. Появится 200 новых зданий, оснащенных по новому и самому современному стандарту. Это улучшит качество амбулаторного обслуживания москвичей.

Уже скоро в столице запустят два новых центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4.

Открытие БКЛ станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт, заявил мэр. Он также пригласил Путина на открытие новой линии.

Мэр поблагодарил главу государства за активную поддержку Москвы и отметил, что город по праву стал одним из лидеров мировых мегаполисов.

Москва Сергей Собянин Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте