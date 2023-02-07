Путин назвал развитие Москвы очень мощным

Фото: Администрация президента РФ

Развитие московского транспорта оказалось очень мощным, заявил во вторник, 7 февраля, на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным президент России Владимир Путин.

— Мощное развитие Москвы, мощное, — заявил глава государства.

Президент также отметил, что Москве удается справиться с трафиком лучше, чем многим другим мегаполисам мира. Путин напомнил, как еще несколько лет назад возможности столицы в этом плане вызывали сомнения, однако теперь результат превзошел ожидания, передает официальный сайт Кремля.

В ходе встречи Собянин рассказал президенту, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро закончено полностью. Мэр пригласил главу государства на открытие новой ветки метро в ближайшие дни.

Президент поддержал идею создать систему навигации по всей территории МГУ. По мнению главы государства, «идея того, чтобы школьники старших классов были ближе к высшей школе, чрезвычайно важна», поскольку это предоставляет молодым людям возможность своевременно «сориентироваться в огромном мире предложений и возможного развития своих способностей». Путин также выразил мнение, что в реализации этих планов может помочь мэр Москвы, который «очень многое сделал» для того, чтобы проект развития МГУ состоялся.