Саратовский бизнесмен решил засудить Киркорова из-за неудачной рыбалки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Саратовский предприниматель Анатолий Рыськов подал в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова за наличие причала для яхт на подмосковной даче певца, который якобы мешает ему рыбачить.

Коттедж артиста стоимостью около 700 миллионов рублей находится на отдельном полуострове в Мякинине, он полностью окружен забором. На территории имеются пруд, фонтан, каток, часовня, а также причал с выходом к Москве-реке, не дающий покоя бизнесмену.

Дело в том, что данный объект, по мнению Рыськова, препятствует естественной миграции рыб, что в итоге сказывается на результатах рыбалки.

В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что иск является надуманным. Рыськов проживает на значительном удалении от подмосковного владения народного артиста.

Юрист подчеркнул, что любителя рыбной ловли и злополучный пирс разделяют 900 километров. Истец хочет «ловить рыбку» исключительно из дома Киркорова, цитирует Добровинского Telegram-канал Mash.

До этого стало известно, что в Москве православный активист обратился в суд с иском в адрес Киркорова из-за выступления с крестом.