Годовой экспорт американских товаров в Россию стал рекордно низким в 2022 году

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По итогам 2022 года объем экспорта американских товаров в Россию составил 1,7 миллиарда долларов, что стало самым низким результатом за все время подсчетов. Об этом во вторник, 7 февраля, свидетельствуют данные доклада о товарообороте Бюро переписи США.

Согласно представленной информации, объем ввоза продукции США в Россию упал в прошлом году в 3,7 раза в сравнении с 2021 годом. Результаты стали максимально низкими с 1999 года, когда минимальный объем экспорта составил 2,05 миллиарда долларов.

В свою очередь импорт российских товаров в США упал почти в два раза в сравнении с 2021 годом — до 14,45 миллиарда долларов. Минимальное значение до сих пор остается на уровне результатов 1992 года, когда в Штаты было ввезено продукции на 481,4 миллиона долларов, передает ТАСС.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство США потребовало от Турции прекратить экспорт в Россию товаров. Речь идет о продукции, которая, как утверждается, может помочь Кремлю продолжить конфликт на Украине.