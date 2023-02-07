Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Годовой экспорт американских товаров в Россию стал рекордно низким в 2022 году

Александр Афонин
Экономика
Годовой экспорт американских товаров в Россию стал рекордно низким в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

По итогам 2022 года объем экспорта американских товаров в Россию составил 1,7 миллиарда долларов, что стало самым низким результатом за все время подсчетов. Об этом во вторник, 7 февраля, свидетельствуют данные доклада о товарообороте Бюро переписи США.

Согласно представленной информации, объем ввоза продукции США в Россию упал в прошлом году в 3,7 раза в сравнении с 2021 годом. Результаты стали максимально низкими с 1999 года, когда минимальный объем экспорта составил 2,05 миллиарда долларов.

В свою очередь импорт российских товаров в США упал почти в два раза в сравнении с 2021 годом — до 14,45 миллиарда долларов. Минимальное значение до сих пор остается на уровне результатов 1992 года, когда в Штаты было ввезено продукции на 481,4 миллиона долларов, передает ТАСС.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство США потребовало от Турции прекратить экспорт в Россию товаров. Речь идет о продукции, которая, как утверждается, может помочь Кремлю продолжить конфликт на Украине.

Экспорт Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте