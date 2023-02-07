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ДТП с участием трех автомобилей произошло на 18-м километре МКАД

Александр Афонин
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ДТП с участием трех автомобилей произошло на 18-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 18-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 18-го километра МКАД водитель автомобиля врезался в две машины, которые стояли на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 февраля.

— На внешней стороне 18-го километра МКАД (после развязки с Бесединским шоссе) автомобиль врезался в два других, стоящих на проезжей части. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 18-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На текущий момент специалисты выясняют детали произошедшего и информацию о пострадавших. Движение транспорта осуществляется по трем полосам из пяти, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого на МКАД столкнулись два грузовика. Авария произошла на внешней стороне 24-го километра кольцевой автодороги в районе пересечения с Каширским шоссе.

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