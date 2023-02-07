Почти 20 пациентов сбежали из реабилитационного центра «Шанс» в Подмосковье

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Из подмосковного реабилитационного центра «Шанс» сбежали 19 пациентов, сотрудники которого жестоко обращались со своими подопечными. Об этом «Вечерней Москве» рассказали покинувшие заведение люди.

— После подписания договора меня заставили на камеру сказать, что я подписал соглашение добровольно и нахожусь здесь добровольно. Всего в реабилитационном центре я пробыл с 24 августа 2022 года по 29 января 2023-го, когда наша группа из 20 человек совершила массовый побег. Всего нас в доме было 30, — рассказал бывший пациент.

По словам беглецов, всего в центре есть три здания: обыкновенное, «полумотивация» и «полная мотивация». В зависимости от них к пациентам может применяться сила разной тяжести.

Так, Андрей (имя изменено), находившийся в доме «полумотивации», признался, что однажды его ударили стулом по голове «непослушание».

Также корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как в реабилитационный центр попадали люди. Рафаэль (имя изменено) попал в рехаб, когда понял, что не может отказаться от наркотиков самостоятельно.

Его мама нашла объявление, после чего связалась с представителями центра. В тот же день к Рафаэлю приехали два «амбала» и настойчиво попросили его поехать с ним.