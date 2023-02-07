Прокуратура организовала проверку реабилитационного центра «Шанс»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Подмосковная прокуратура организовала проверку центра реабилитации «Шанс», из которого сбежали 19 пациентов из-за жестокого обращения сотрудников. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

— В связи с публикациями в СМИ о возможных нарушениях в деятельности центра прокуратура Московской области организовала проверку. Ее проведение поручено Раменской городской прокуратуре, — сказала она.

В свою очередь представители центра «Шанс» отказались комментировать данную ситуацию.

Из подмосковного реабилитационного центра сбежали 19 пациентов, проходивших там лечение от наркотической и алкогольной зависимости. По словам беглецов, вместо помощи в учреждении им «предлагали» только регулярные побои и издевательства. «Вечерней Москве» удалось узнать, что на самом деле происходило за высоким забором рехаба.