Терапевт Фомина назвала четыре способа безопасного укрепления иммунитета

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Иммунная система — пожалуй, самая сложная система в организме человека. Существует множество мифов о ее работе, начиная об опасности вакцинации и заканчивая «волшебной таблеткой», которая превратит иммунитет в супергероя. Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Постникова рассказала «Вечерней Москве», что есть несколько несложных правил, соблюдение которых поможет болеть реже.

Существует огромное количество биодобавок и лекарств на основе натуральных растений и гомеопатических средств, которые обещают укрепить иммунную систему и забыть об ОРВИ, однако на самом деле у большинства людей иммунитет работает совершенно нормально и не нуждается в апгрейде с помощью каких-либо стимуляторов или модуляторов. В случае врожденных или приобретенных иммунных дефицитов пациенты находятся под наблюдением врачей-иммунологов и точно не должны заниматься самолечением, подчеркнула Постникова.

Она также рассказала о существовании факторов, которые могут навредить иммунной системе человека.

Недостаток сна

Если ваш сон менее семи часов, то организм просто не успевает восстанавливаться. Все системы работают с нагрузкой, в том числе страдает иммунная система. Накапливается усталость, как следствие «слабеет» иммунитет. Взрослому человеку необходимо семь–восемь часов непрерывного сна, не пренебрегайте этими правилами!

Вредные привычки и неправильное питание

Доказано, что курильщики и люди, страдающие алкоголизмом, более восприимчивы к бактериальным и воспалительным заболеваниям.

В еде содержится большинство полезных микроэлементов и витаминов. Если ваше питание сбалансированно, в нем достаточное количество фруктов и овощей, различных круп, мяса и растительного белка, молочных продуктов и морской рыбы, то вы не нуждаетесь в приеме дополнительных витаминов и биодобавок. Исключение — витамин Д. В России всем детям и взрослым необходимо применять его профилактическую дозу круглый год, согласно рекомендациям врача.

Микроклимат квартиры и гиподинамия

Иммунитет тренируется вместе с нами всю жизнь. Если мы привыкаем пить только теплые напитки и никогда не открываем окна, то холодная вода или сквозняк действительно могут стать стрессовым фактором для иммунитета. На таком фоне легко заразиться вирусом или бактерией. Привычный прохладный воздух и холодные напитки не станут шоком для организма. Это и есть принцип закаливания! Основной его постулат — постепенность и регулярность.

Отказ от вакцинации

Наш организм ежедневно сталкивается с множеством вирусов и бактерий. Однако их сила (по-научному — патогенность) различается. Какие-то из них вызовут легкое недомогание, а какие-то — тяжелую болезнь. Поэтому ученые непрерывно изобретают вакцины от самых опасных инфекций. Грипп, корь, оспа и многие другие инфекции вызывали тяжелые пандемии с летальными исходами. Благодаря вакцинации нам удалось победить тяжелые вспышки этих инфекций. Не стоит пренебрегать возможностью защитить себя и своих близких от смертельно опасных заболеваний.