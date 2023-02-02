«Столкновение вирусов»: инфекционист Мескина объяснила, чем опасен птичий грипп H5N1

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В Европе стали опасаться новой пандемии из-за мутации птичьего гриппа. Как появился новый вирус, есть ли у него отличительные симптомы и грозит ли миру очередная глобальная опасность, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Что это за вирус

По ее словам, за любым вирусом гриппа в ВОЗ активно следят на протяжении многих лет, и новый штамм H5N1 не исключение.

— Образование новых штаммов, которые способны передаваться от птиц человеку, регистрируют постоянно. Главными лидерами по распространению являются южные регионы мира и Юго-Восточная Азия. Крупные вспышки, которые могли бы распространиться по планете, сегодня не зарегистрированы. Однако прогнозировать возможность мутации вируса очень трудно, — подчеркнула Мескина.

Настороженно, по мнению инфекциониста, к вирусу относятся, потому что мир еще не отпустили воспоминания о коронавирусе.

— На его примере мы увидели, что любые новые варианты инфекций могут вызывать тяжелые заболевания. Но я думаю, что в случае с новым типом птичьего гриппа пугают не риски тяжести течения заболевания, а неизвестность того, какие осложнения он может вызвать, — предположила специалист.

Как передается и кто в группе риска

Инфекционист рассказала, что этот тип вируса передается от животных к животным. Новый штамм, который будет способен поражать человеческий организм, может появиться, если пациент одновременно заразится птичьим и человеческим типом гриппа.

— При столкновении в организме двух типов вируса между ними происходит генетический обмен, который отличается от обоих типов, уже попавших в организм, — пояснила Мескина.

Она уточнила, что таким рискам особенно подвержены люди, которые работают на фермах, предприятиях, сельскохозяйственных угодьях или располагают домашним хозяйством.

Какие симптомы

Симптомы нового типа вируса, как рассказала инфекционист, практически не отличаются от простого птичьего гриппа. Среди них:

температура;

кашель;

боль в горле;

поражение мышц;

неврологические симптомы;

бактериальные осложнения (отиты, синуситы — прим. «ВМ»).

Насколько вирус опасен

Инфекционист считает, что опасность нового вида вируса заключается в том, что он не до конца изучен. Может оказаться так, что он не более опасен, чем те, что уже циркулируют.

— У каждого нового вируса есть разные нюансы. Один может быть более заразен, но не способен вызывать тяжелые осложнения и повышать смертность от заражения. А другой будет менее заразен, но может вызвать тяжелое течение заболевания и осложнения.

Мескина обратила внимание, что повышает риски распространения инфекции желание людей путешествовать. Но сейчас говорить об этом рано, потому что выявленный вирус был обнаружен только у животных.