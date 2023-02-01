Инфекционист Мескина оценила вероятность создания коронавируса в лаборатории

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Разговоры о том, что коронавирусная инфекция могла быть создала в лабораторных условиях, ведутся давно. Но подобный вариант вируса мог возникнуть и развиться самостоятельно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя новость о том, учения в 2019 году указывают на причастность США к возникновению COVID-19.

По ее словам, в природе существуют вирусы, которые обладают неожиданными степенями вирулентности, то есть способностью данного инфекционного агента (штамма микроорганизма или вируса) вызывать заболевание или гибель организма. Образоваться самостоятельно и развиться, создавая условия для распространения, коронавирус тоже мог. И наблюдаются такие явления довольно часто, отметила Мескина.

— Например, вирус кори возник и развился абсолютно самостоятельно, это довольно молодой вирус, собственно, как и грипп, — уточнила инфекционист. — Или вирус герпеса — раньше у нас был единый герпетический вирус, а теперь их фактически восемь разновидностей имеется, а на самом деле их уже девять. Это означает, что COVID-19 мог образоваться природным путем, как и многие возбудители.

Врач отметила, что коронавирус очень изменчив, а это свойство тоже присуще природным инфекциям.

— Коклюш — еще одно инфекционное заболевание, имеющее бактериальную природу. Возник возбудитель без участия человека и вне лабораторий. Считается довольно простым и слабым бактериальным возбудителем. Но для того, чтобы выжить, болезнь научилась выделять токсин, создающий каким-то образом в коре головного мозга очаг, из которого идут импульсы в кашлевой центр. У человека возникает длительный приступообразный кашель, он может длиться около трех месяцев, обеспечивая выживаемость бактерии в организме, — рассказала медик.

Это просто удивительное явление, когда такая простейшая бактериальная система самостоятельно проделывает путь к спасению, считает Мескина. А ведь никто искусственно не помогал бактерии улучшать самостоятельно свои условия выживания, заметила врач.

В заключение Мескина подчеркнула, что только эволюция может способствовать тому, что вирусы и бактерии обретают новую форму и разновидности. Разумеется, в отдельных случаях «и человеческая рука» может помочь, что не исключено, но и не доказано.

О том, что развитие пандемии COVID-19 связано с учениями, прошедшими в Нью-Йорке в 2019 году, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности США к ней, заявил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Он напомнил, что 18 октября 2019 года, то есть за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в КНР, Университет Джонса Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе этих учений были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса.