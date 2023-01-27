Туберкулез: симптомы, диагностика, лечение и опасные последствия

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Алтайский край находится в числе лидеров по заболеваемости туберкулезом. Несколько лет назад считалось, что этой болезни подвержены неблагополучные слои населения, но в последнее время ситуация изменилась. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной об опасноcти и симптомах туберкулеза, а также может ли в России начаться новая эпидемия.

Чем опасен туберкулез

По словам специалиста, туберкулез является очень серьезной инфекцией. Его главная опасность — это скрытое течение:

— Человек может заразиться и годами не подозревать об этом. Микробактерии циркулируют в организме, оседают в лимфоузлах и не проявляют себя длительное время. Потом в какой-то момент — при ослаблении иммунитета или по другим причинам — возникает тяжелое поражение легких.

Кроме того, известны совершенно разнообразные проявления туберкулеза, отметила Мескина. Это может быть туберкулез:

кишечника;

костей;

суставов;

туберкулезный менингит.

Инфекционист подчеркнула, что повреждение туберкулезом лимфатических узлов может быть в любом месте человеческого организма. Заболевание может вызвать разные тяжелые инфекции, которые сопряжены с высоким риском летального исхода.

— Прежде всего туберкулез опасен для людей с иммунодефицитом. ВИЧ и туберкулез является очень тяжелым сочетанием заболеваний. Таких пациентов тяжело лечить и добиться полного выздоровления, — рассказала врач.

Какие симптомы

Медик предупредила, что туберкулез не имеет специфических проявлений, например, как другие заболевания аналогичного органа:

— Например, туберкулез легких в начале будет протекать бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. В стадии обострения он напоминает бронхит или пневмонию. Единственное, что может навести врача на мысль о туберкулезе, — это характерная клиническая картина на рентгенограмме.

Специалист подчеркнула, что в любом случае туберкулез подтверждают с помощью специального метода диагностики — диаскинтеста. Кроме того, врачи берут на анализ мокроту, мочу, кровь для исследования на микробактерии и, если их обнаруживают, назначают лечение.

Как лечат туберкулез

Мескина рассказала, что в настоящее время лечение туберкулеза оказывает большую нагрузку на организм человека:

— Пациент должен принимать одновременно несколько препаратов в течение длительного промежутка времени. Это не неделя и не один месяц. Особенно если у пациента запущенная форма заболевания.

Инфекционист отметила, что также встречается бактерия туберкулеза, которая обладает резистентностью к существующим препаратам. Тем не менее в России таких случаев выявляют немного:

— Важно помнить, что резистентные формы вылечить очень трудно. В таких ситуациях пациенту назначают несколько лекарственных препаратов — не менее двух или трех.

Как можно заразиться туберкулезом

Специалист рассказала, как происходит заражение туберкулезом:

передается воздушно-капельным путем;

контактным путем;

через желудочно-кишечный тракт и различные биологические жидкости.

— Но контакт с другими зараженными является самым распространенным путем заражения, — уточнила врач.

Контакт, по словам медика, должен быть тесным и длительным, чтобы бактерии попали в организм. Туберкулез нельзя назвать очень заразным заболеванием.

— Например, дети прежде всего заражаются от своих ближайших родственников, с которыми они тесно контактируют, — объяснила специалист.

Как защититься от заражения

Медик предупредила, что заражению туберкулезом подвержены даже дети с первых дней жизни, для такого ребенка эта инфекция может стать смертельной. Поэтому врач посоветовала сделать прививку.

— Я настоятельно рекомендую всем делать прививку от туберкулеза. Вакцину делают в роддоме. А в семь лет ее ставят повторно.

Кроме того, эксперт посоветовала ежегодно делать пробу Манту детям и диаскинтест взрослым. Это поможет провести первичную диагностику инфицированности.

— Если эти тесты положительные, нельзя откладывать поход к врачу-физиатру, — подчеркнула Мескина.

Возможна ли эпидемия туберкулеза в России

По мнению инфекциониста, сильного распространения туберкулеза в России быть не должно. В разных регионах страны показатели могут разниться, но это не говорит о широком распространении заболевания.

— Во-первых, мы проверяем всех детей. Во-вторых, у нас в стране хорошие методы диагностики. Более того, в России много инфицированных туберкулезом, но они им не болеют из-за крепкой иммунной системы. Нам не стоит опасаться развития эпидемии, — заключила Мескина.