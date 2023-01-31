Летальность 60%: четыре способа защититься от штамма гриппа H1N1

Фото: shutterstock

В Европе произошла вспышка птичьего гриппа H5N1. На норковой ферме было зафиксировано заражение среди животных. Это первый подобный прецедент среди млекопитающих. Представляет ли этот вирус опасность для человека, можно ли им заразиться и грозит ли миру новая пандемия — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-вирусолога Анатолия Альтштейна, штамм вируса гриппа H5N1 известен уже очень давно.

— Действительно, вирус очень патогенный, но опасен он только для животных. У кур он вызывает смертность свыше 65 процентов, — пояснил он.

Но для человека, сказал врач, H5N1 не представляет большой опасности. Угрожает он только животным и тем людям, которые работают на ферме:

— Поэтому об эпидемии говорить рано. В этом случае больше подходит термин «эпизоотия» (распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных — прим. «ВМ»).

Как заразились норки

В Галисии от вируса H5N1 погибли сразу 52 тысячи норок. Вирусолог выразил мнение, что распространителем вируса среди млекопитающих могли стать чайки:

— Норки на фермах содержатся в тесноте, а это увеличивает концентрацию вируса при его попадании в окружающую среду, — уверен Альтштейн.

Заражение норок, как объяснил специалист, можно считать подтверждением того, что вирус может распространиться среди млекопитающих. Известно множество случаев, когда, работая на фермах, люди заражались от кур. При этом летальность была высокая (50–60 процентов).

Скорость распространения и вероятность пандемии

Опасения ученых о новой эпидемии вызваны мутациями вируса. Вирусолог отметил, что за этим штаммом наблюдают уже давно. Есть вероятность, что в процессе мутации он может приспособиться к человеку и начать распространяться среди людей.

— Но все же вероятность пандемии исключена, — уверен Альтштейн. — Этот вопрос находится под серьезным наблюдением ученых.

Среди млекопитающих и людей, по мнению вирусолога, вирус распространяется не очень быстро:

— При большой концентрации животных в одном месте вирус может передаться от одной особи к другой. Но среди млекопитающих он распространяется медленно либо не распространяется вообще.

Эксперт рекомендовал поддерживать исследования изменчивости вирусов гриппа, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Защита от вируса

Человеку нужно защищаться от человеческих типов гриппа — H1N1, H3N2, которые сейчас активно распространяются, уверен врач. Защита от такого типа гриппа, по его словам, уже знакома многим со времен пандемии COVID-19:

Мыть руки;

Дистанцироваться;

Носить маску;

Вакцинироваться.

— С вирусом H5N1 человек сталкивается редко. Только работники куриных ферм находятся в группе риска и должны защищаться заранее, чтобы минимизировать риск заболевания, — сказал Альтштейн.

Существует ли вакцина

Вакцины от этого вируса уже существуют. Но, как рассказал врач, только для вакцинации птиц: если вирус попадает на ферму и заражает их, то весь выводок ликвидируют.

Эксперт рассказал, что вакцинация по стандартному принципу: после прививки в организме больного возникают белки-антитела, которые потом нейтрализуют вирус.