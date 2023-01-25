Корь у взрослых и детей — симптомы и лечение

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Корь — это острое вирусное заболевание, которое взрослые переносят тяжелее. О его особенностях, симптомах и осложнениях — в материале «Вечерней Москвы».

В отдельных регионах России фиксируются завозные случаи заражения корью. Инфекция передается только непривитым людям. Чтобы сократить риски распространения заболевания, в Роспотребнадзоре разработали проект по подчищающей иммунизации.

Что это за болезнь

Как рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, корь — одно из самых тяжелых заболеваний дыхательной системы. Обычно корью страдают дети, но заболевание может встречаться и у взрослых.

— У последних оно протекает тяжелее. Ее опасность в том, что она может вызвать пневмонию у взрослых, — пояснил он.

Однако, по словам врача, взрослые болеют реже детей. Этому есть простое объяснение:

— Корь считают детским заболеванием. Но дети находятся в постоянном контакте со взрослыми, поэтому некоторая вероятность передачи вируса непривитым есть.

Особенную опасность корь представляет для беременных. Терапевт рассказал, что она может спровоцировать прерывание беременности или выкидыш.

— Если будущая мама перенесла корь на ранних сроках беременности, могут появиться грубые нарушения в развитии плода, — сказал Кондрахин.

Симптомы и осложнения

Среди основных симптомов заболевания специалист назвал:

высокую температуру — от 39 градусов;

сухой кашель;

насморк;

боль в горле;

конъюнктивит;

коревую сыпь.

Коревая сыпь, уточнил Кондрахин, возникает одновременно с температурой и покрывает почти все участки кожи. После появления сыпи температура тела резко поднимается.

Также врач рассказал об осложнениях, которые может спровоцировать болезнь. Среди них:

ушная инфекция;

пневмония и коревая пневмония;

энцефалит.

Как лечить и возможен ли летальный исход

При обнаружении симптомов болезни терапевт рекомендовал в первую очередь обратиться к врачу, потому что специального лечения для вируса кори не существует.

— В основном применяются жаропонижающие препараты — парацетамол и ибупрофен. В случае запущенного состояния назначаются антибиотики. Иногда при лечении применяются витамины группы А. При тяжелых состояниях не исключено применение гормональной терапии, — объяснил Кондрахин.

Он обратил внимание, что заболевание является серьезным, потому что может стать причиной летального исхода, особенно у детей:

— Корь — пятая среди острых инфекций, которые вызывают смертность у детей.