Москвичи стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В этом году более 70 процентов столичных пар подали заявления на регистрацию брака в онлайн-формате. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На 2023 год более 70 процентов пар подают заявления на регистрацию брака онлайн. По сравнению с 2019 годом доля онлайн-заявлений выросла более чем вдвое, — рассказала она.

Подача заявлений в онлайн-формате осуществляется удобно и быстро — в 2023 году уже было подано свыше 20 тысяч заявлений о заключении брака. Наибольшее число заявлений подано на летний период, отметила заммэра. При этом самой популярной в этом году стала дата с красивым сочетанием троек — 23 марта (23.03.2023), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

26 января начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что около 350 пар собираются заключить брак в «красивую дату» 23 февраля. Церемонии бракосочетания пройдут в двух самых популярных дворцах бракосочетания и на выездных локациях.

В 2022 году столичные ЗАГСы зарегистрировали более 100 тысяч браков. Данный показатель стал рекордным за последние 105 лет.