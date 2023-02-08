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Зона отдыха «Место встреч» появилась на окраине Битцевского леса

Лейла Алиева
Город
Зона отдыха «Место встреч» появилась на окраине Битцевского леса
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Академика Янгеля Карта всех событий

В рамках реабилитации природно-исторического парка «Битцевский лес» на улице Академика Янгеля появилась зона отдыха «Место встреч». Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— Зона отдыха «Место встреч» совмещает в себе развлекательные и досуговые функции. Здесь местные жители могут проводить время с пользой, не заходя в лес, благодаря чему снизится антропогенная нагрузка на центральную часть парка, — рассказал он.

На территории построили сцену площадью 120 квадратных метров, а напротив нее — амфитеатр более чем на 100 человек. Также здесь появилось пять детских площадок. На самой крупной из них установили игровой комплекс с башнями и подвесными мостами-препятствиями, канатными лазами, вертикальными лесенками и горками, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Зоны отдыха также появились недавно в парке «Долина реки Химки». Здесь обновили покрытие дорожек на спусках и подъемах, оборудовали удобные лестницы, а также поставили 13 фонарей и свыше 100 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

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