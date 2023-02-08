Наталья Сергунина рассказала о результатах московской программы тестирования инноваций

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москва, улица Миклухо-Маклая, 23 Карта всех событий

За три года реализации московской программы пилотного тестирования инноваций к ней присоединилось более 200 площадок, на которых проходят испытания почти 100 разработок. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 8 февраля.

— Возможности для тестирования инноваций предоставляют предприятия из 18 отраслей: информационных технологий, культуры, образования, медицины, строительства, промышленности и других. За три года в рамках городской программы инициировано больше 300 испытаний, — сказала она.

В рамках программы тестирования участники могут испытать свою продукцию в реальных условиях. Это позволяет им оценить конкурентоспособность и получить обратную связь. Сами площадки получают возможность первыми познакомиться с новыми технологиями.

Сейчас тесты проходят на площадках РЖД, «Билайна», X5 Group, банка «Открытие» и других государственных организаций. Например, во Дворце творчества детей и молодежи в районе Миусы проходит испытания уникальная пространственная акустическая система.

1/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Помимо этого, в Российском государственном геологоразведочном университете имени С. Орджоникидзе специалисты на данный момент тестируют систему экомониторинга, основанную на искусственном интеллекте. А в реабилитационном центре для инвалидов в Зеленограде завершились испытания разработки для диагностики и реабилитации граждан.

До этого Сергунина сообщила, что столичные компании, работающие в области креативных индустрий и высоких технологий, впервые примут участие в Международной неделе дизайна в Бангкоке. С 4 по 12 февраля предпринимателям предстоит встретиться с представителями деловых кругов и органами властей Таиланда.