«Мешает ловить рыбу»: на Филиппа Киркорова снова подали в суд

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На поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова вновь подали в суд — на этот раз один из жителей Подмосковья обвинил артиста в незаконной установке пирса на своей даче. По этой причине местные рыбаки не могут спокойно рыбачить.

Однако на одних словесных обвинениях мужчина не остановился, поскольку соответствующее заявление он направил в правоохранительные органы Одинцовского района в Московской области. По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы певца, 9 февраля будет проведена встреча касательно якобы незаконно установленного пирса.

— Господин Рыськов (истец) считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит, — цитирует его Пятый канал.

2 февраля православный активист обратился в суд с иском к Киркорову из-за выступления артиста с крестом. По данным собеседника «ВМ», истец потребовал возместить моральный ущерб из-за оскорбления религиозных чувств. По его мнению, на одном из своих выступлений, которое прошло в апреле 2022 года, артист использовал крест в качестве сценического объекта и ходил по нему ногами.