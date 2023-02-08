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Приметы и советы

Косметолог Егжина перечислила причины появления пигментных пятен

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Егжина перечислила причины появления пигментных пятен
Фото: shutterstock

Пигментные пятна могут говорить о наличии патологий, например о хронической почечной недостаточности. Об этом заявила врач — косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина.

Эксперт пояснила, что при хронической почечной недостаточности на коже появляются грязно-серые или темно-коричневые пятна. Чаще всего подобная пигментация появляется на веках, кистях рук и щеках.

Специалист добавила, что очень часто пигментация возникает при заболеваниях печени — светлые пятна со временем сгруппировываются в области щек. При патологии щитовидной железы пигментные пятна появляются вокруг глаз и на веках.

Часто пигментацию вызывает прием лекарственных препаратов, добавила специалист.

Врач также отметила, что чаще всего пигментация появляется при балансировке гормонального фона у женщин, например, в период беременности или во время менопаузы, передает Life.ru.

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