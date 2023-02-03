Как быстро избавиться от отеков под глазами

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Отечность под глазами довольно распространенная проблема, с которой многим людям приходится сталкиваться почти ежедневно. Существует несколько способов справиться с отечностью. О них «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

Профилактика

Некоторые методы являются профилактическими: к ним можно отнести, например, установление питьевого режима, отказ от соленых, копченых, острых блюд на ночь.

Помимо этого, при склонности к отекам необходимо отказаться от воды в вечернее время.

Также нужно обратить внимание на косметические средства, так как они зачастую тоже провоцируют отеки. Например, увлажняющие кремы и средства для ухода за периорбитальной зоной могут провоцировать отеки по утрам, если вы данную косметику применяете непосредственно перед сном. По правилам это нужно делать минимум за два часа до сна.

Отеки могут появляться от недосыпов и малоподвижного образа жизни, поскольку они часто возникают на фоне застоя лимфы.

Если вы не хотите сталкиваться с отечностью по утрам, нужно много двигаться, заниматься спортом или фитнесом, просто ходить.

Конечно, перечисляя профилактические способы борьбы с отеками, нельзя не сказать о том, что они могут быть спровоцированы состоянием здоровья в целом. Поэтому прежде чем начинать бороться с отечностью, необходимо понять ее причину. Возможно, она носит сугубо медицинский характер.

Практические методы

В первую очередь это всем хорошо известные народные методы: свежие дольки огурца или сырого картофеля, охлажденные пакетики с зеленым чаем (или ватные диски, смоченные в чае), которые укладываются на область под глазами с целью освежить и минимизировать отечность.

Если отеки не слишком сильные, можно попробовать ограничиться кремом для глаз, содержащим в своем составе противоотечные компоненты, например, кофеин.

Одним из самых эффективных средств остаются по-прежнему гидрогелевые патчи под глаза. Как правило, патчи применяют после пробуждения при наличии отеков. Их можно применять в том числе на ежедневной основе. Навредить патчи при правильном использовании не могут, даже самые дешевые.

Также можно использовать гидрогелевые патчи для век анатомической формы — они удобны в использовании и действительно эффективны. С ними уходит отечность, одутловатость, мелкие морщинки, и пациент выглядит хорошо. Человек утром просыпается, умывается, очищает кожу, наносит патчи под глаза и занимается своими делами — готовит завтрак, собирается на работу, читает новости и т. д. Безусловно, очень важно смотреть на время действия патчей, потому что в зависимости от производителя оно может отличаться — от 20 минут до часа. Перехаживать в патчах дольше указанного времени не стоит, так как это может привести к обратному эффекту — обезвоживанию кожи.

Гидрогелевые патчи в большинстве своем нуждаются в предварительном охлаждении в холодильнике, так как их основное действие (избавление от отеков) основано на перепаде температур.