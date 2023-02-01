Никакой боли и бинтов: пластический хирург развеял пять популярных мифов о ринопластике

Фото: Pexels

Несмотря на то что ринопластика входит в список наиболее востребованных операций эстетической медицины, в обществе до сих пор распространены мифы, из-за которых мечты многих так и остаются мечтами. Пластический хирург Дмитрий Скворцов рассказал о нюансах такой операции.

Ломай полностью

Методика «сноса крыши» уже довольно давно не используется хирургами, но, несмотря на это, пациенты представляют операцию именно таким образом. Новое направление ринопластики — теоринопластика, при которой в крайнем случае используется открытый способ работы. Методика малоинвазивна: все манипуляции хирург производит через небольшие разрезы в полости носа, благодаря чему дыхание остается всегда свободным, а период реабилитации протекает гораздо быстрее.

Какая боль

Боли при операции нет, ведь весь процесс проходит под анестезией, и пациент ничего не может чувствовать. Конечно, после растворения анестезии боль может присутствовать, но она устраняется медикаментозно, а иногда и этого не требуется.

Все видно

Если операцию проводил мастер своего дела, то результат будет только радовать. Ведь врач, прежде чем приступить к работе, оценит симметрию лица, учтет все пожелания пациента, а в некоторых случаях смоделирует результат на экране посредством специальной компьютерной программы. При таком подходе тяжело будет разочароваться.

Хрупкая конструкция

Квалифицированный хирург сможет решить любую ситуацию, даже если это перелом со смещением. Сегодня достаточно велик выбор методик для работы. Кроме этого, разработка и производство современных медицинских материалов все время совершенствуются. Врач теоринопластики для закрепления всей конструкции носа, в том числе неустойчивого кончика, накладывает специальные швы, благодаря которым не придется использовать гипсовую повязку.

Нет активной жизни

Вести такую же активную жизнь, какой она была у пациента до операции, можно уже через три недели после вмешательства, так как функция носа не нарушена. Наоборот, вместе с устранением дефектов выстраивается новая конструкция носа, улучшающая дыхательные процессы, и пациент дышит свободно.