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Отказ от имплантов и липофилинг: врач назвал тренды пластической хирургии в 2023 году

Виктория Непомнищева

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Общество
Отказ от имплантов и липофилинг: врач назвал тренды пластической хирургии в 2023 году
Фото: Из личного архива

Все тренды — это хорошо забытое старое, которое имеет особенность возвращаться. Так, мода на утонченные формы вновь набирает обороты, взяв в помощники не только wellness-направления, но и пластическую хирургию. Какие новые веяния современности воплощает в жизнь эстетическая хирургия, «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Человек пытается сохранить черты молодости всеми возможными способами. Сегодня с помощью пластической хирургии таких возможностей появилось гораздо больше, а население охотнее решается на перемены во внешности. Мода же играет не последнюю роль в определении вектора таких перемен, отметил специалист.

Кумиры всегда берут партии «первой скрипки», а модные показы определяют цветовую гамму в одежде, формы причесок и особенности фигуры. Совсем недавно таким трендом были пышные женские формы в сочетании с узкой талией, как у эпатажной Ким Кардашьян. Сегодня же селебрити меняют большие размеры на меньшие, а то и вовсе отказываются от силикона.

Красота — это естественно

Естественные формы, цвета, материалы обязательны в современном обществе. Это и качественная еда, и текстиль из натуральных тканей, макияж нюдовых оттенков. Также в образе современного человека нет места бросающимся в глаза элементам. Каждый человек индивидуален, и задача хирурга, решив запрос пациента, сохранить эту гармонию. Многие стали отказываться от имплантов ягодиц, либо просят оформить эту зону пропорционально фигуре. Так, для девушек с невысоким ростом дополнительный объем, пусть даже и упругий, создает впечатление лишних килограммов.

Норма жизни

Люди стараются в своих ежедневных хлопотах найти место физической нагрузке. Однако некоторым особенности фигуры очень мешают добиваться результатов. Липофилинг стал хорошим решением для тех, кому нужно, не теряя мотивацию к победе, убрать большие объемы. Занимаясь спортом, некоторые пациенты также испытывают дискомфорт из-за больших объемов груди, а для других они же создают излишнюю нагрузку на позвоночник. Худоба наряду с сутулостью — так себе результат, поэтому есть запрос на уменьшение грудных желез.

Линии молодости

Ни для кого не секрет, что возраст выдают черты лица, шеи и рук. Поэтому актуальными во все времена останутся процедуры, корректирующие овал лица и линии шеи. Четкости контура в пластике можно добиться внедрением имплантов в подбородок и скулы, устранением комков Биша. Сохраняющая ринопластика без агрессивных воздействий устранит неровные линии носа, горбинку. Красивое старение — приятный бонус для любой женщины.

тренды Пластическая хирургия Красота
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