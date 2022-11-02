«Шея индейки»: как справиться с этой проблемой — советы пластического хирурга

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На шее на одной из первых начинают сказываться возрастные изменения. Выражается это глубокими заломами на коже, дряблостью и морщинами. Однако есть гарантированный способ омолодить шею. Об этой операции, показаниях и противопоказаниях рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» пластический хирург Дмитрий Саратовцев.

Почему на шее появляются заломы

Самая основная причина, по которой образуются глубокие морщины на шее, — это возрастные изменения. Однако не всегда дело только в них. Есть несколько неочевидных причин, из-за которых шея «стареет» быстрее, чем нужно.

Если женщина сутулится, то это провоцирует спазмы и напряжение мышц, что в свою очередь является причиной появления складок на шее и даже второго подбородка. Поэтому крайне важно для красоты шеи следить за своей осанкой.

Также необходимо внимательно относиться ко сну. Кровать должна быть удобной и нетесной, чтобы в процессе сна не возникали зажимы и сохранялся тонус платизмы. Поэтому для красоты шеи сон должен быть максимально комфортным.

Платизма представляет собой тонкую и плоскую мышцу с минимальной жировой прослойкой. Так что зону шеи и декольте необходимо регулярно и качественно увлажнять. В противном случае сухость будет провоцировать появление новых морщин.

Эти рекомендации подойдут тем, кому еще рано обращаться к хирургу за помощью, так как при очевидном наличии проблемы выход только один — платизмопластика.

Показания к операции

Для желающих омолодить шею подойдет операция по платизмопластике. Во время нее доктор подтягивает самый крупный мимический мускул — платизму. Она начинается в районе зоны декольте и идет до нижней трети лица. Именно в честь этой мышцы операция и получила свое название. Платизму также называют «мышцей молодости», поскольку когда она теряет свою упругость, на шее появляются все вышеперечисленные проблемы.

Как уже упоминалось выше, не всегда возраст является причиной «состарившейся» шеи. Платизмопластика подойдет тем, у кого:

выраженный второй подбородок;

отсутствует четкость в нижней части лица;

поперечные морщины (кольца Венеры);

дряблая кожа под подбородком (индюшиная шея).

Как выполняется операция

Существует два вида выполнения платизмопластики — через прямой и непрямой доступ.

При первом варианте разрез длиной 2–4 сантиметра выполняется под подбородком, в незаметной зоне. Таким образом, получив доступ к платизме, доктор сшивает ее пласты, уменьшая объем мышцы.

При непрямом доступе разрез делается в зонах за ушными раковинами. Так хирург имеет возможность работать с боковым натяжением «мышцы молодости».

Что в первом, что во втором случае рубец будет незаметным для других.

Зачастую эта операция выполняется совместно с другими процедурами под одним наркозом. Если же платизмопластика — единственный повод обращения к хирургу, то обычно она проводится под местной анестезией. Также платизмопластику часто комбинируют с липосакцией подбородка, чтобы добиться наилучшего и более выраженного эстетического эффекта.

Противопоказания

Операция противопоказана людям с:

эндокринными патологиями;

туберкулезом;

нарушением свертываемости крови;

острыми инфекциями;

склонностью к образованию келоидных рубцов;

психическими заболеваниями.

В период беременности и лактации, а также при простуде хирургическое вмешательство тоже придется отложить.

Для минимизации рисков на первичной консультации необходимо честно и подробно рассказать доктору о состоянии своего здоровья.

Реабилитация

Как минимум один день после вмешательства пациенту необходимо провести в клинике под наблюдением врачей. Спустя 10 дней нужно прийти на снятие швов.

Основной реабилитационный период длится в среднем около 2–3 недель. За этот срок сходят синяки и отеки, пропадает ощущение стянутости.

В течение месяца после операции нужно исключить активные физнагрузки, а также посещение солярия, бани и сауны. На этот же период придется отказаться от горячих ванн.

Во время реабилитации для получения качественного результата важно следовать рекомендациям доктора.