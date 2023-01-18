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Приметы и советы

Вредно для кожи: названы два напитка, которые нельзя пить женщинам после 40 лет

Ника Комкова
Общество
Вредно для кожи: названы два напитка, которые нельзя пить женщинам после 40 лет
Фото: Unsplash

Напитки, которые пьют люди, также влияют на красоту и здоровье, как и еда. Важно пить достаточное количество воды, а также избегать напитков, которые вредят коже и ослабляют ее эластичность, — таких как кофе и газировка. Эксперты объяснили, почему они опасны, пишет американское издание She Finds.

Кофе

Кофе может помочь снизить вес и улучшить работу мозга, помимо других преимуществ для здоровья. Однако добавление в него подсластителей может серьезно навредить коже.

— Кофе — один из самых кислых и обезвоживающих напитков на рынке. Он полон токсинов, которые могут сделать кожу сухой и обезвоженной, особенно при чрезмерном употреблении. Кофеин может вызвать прилив сил, который так нужен в течение дня, но злоупотребление бодрящим напитком лишает кожу эластичности и уменьшает ее естественное сияние, — рассказал дерматолог-косметолог Надир Кази.

После 40 лет точно стоит отказаться от добавления в кофе подсластителей, сливок и перейти на черный. Хотя употребление одной чашки черного кофе в день имеет множество преимуществ для здоровья, употребление его с добавлением сахара вызывает сухость кожи.

Избыточное потребление рафинированного сахара грозит повреждением белков коллагена и эластина в коже. Это снижает целостность и эластичность кожи, делая ее склонной к обезвоживанию и образованию морщин.

Медик предложил заменить утренний кофе утренним чаем.

— Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые предотвращают воспаление, покраснение и отечность кожи. Он не только насыщает кожу богатыми антиоксидантами, но и стимулирует выработку коллагена, — отметил доктор Кази.

Газировка

Газированные напитки обычно содержат сахар и химические вещества, которые могут быть вредны для организма. Это может способствовать увеличению веса и привести к негативным последствиям для кожи.

Вредно для кожи: названы два напитка, которые нельзя пить женщинам после 40 лет Фото: shutterstock

Химические вещества, такие как фосфор, калий и кофеин, вымывают минералы из костей и могут повредить клетки организма, предупредил дерматолог Шерил Розен.

Сахар, содержащийся в газировке, является одной из главных причин диабета, который также грозит преждевременным старением.

Специалист предупредила, что из-за содержания кофеина газировка сильно обезвоживает и таким образом наносит серьезный урон коже: делает ее более склонной к появлению морщин. Регулярное питье сладкой газировки также грозит прыщами.

Эксперты посоветовали заменить вредные напитки кокосовой водой: она богата витаминами С, К и А, которые очень полезны для кожи.

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