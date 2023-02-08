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Диетолог Пегова рассказала, какой тип питания поможет сохранить здоровье и красоту

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Диетолог Пегова рассказала, какой тип питания поможет сохранить здоровье и красоту
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Диетолог Евгения Пегова рассказала, что средиземноморская диета — один из наиболее полезных вариантов правильного питания. За счет высокого содержания жиров она особенно подходит для женщин.

В рационе при такой диете появляется большое количество свежих овощей, бобов и орехов, оливкового масла, а также рыбы и морепродуктов. Из молочных продуктов сторонники такой диеты включают в меню сыры и йогурты, а в качестве десерта употребляют фрукты. При этом рекомендуется свести к минимуму употребление жирного мяса и яиц.

Эксперт напомнила, что такая диета не запрещает хлеб и пасту. Главное — помнить, что данный режим питания предполагает также и физическую активность, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее диетолог Елена Игнатикова рекомендовала включать в рацион острый перец. Содержащиеся в нем вещества помогают организму бороться с инфекциями, передает Nation News.

В свою очередь врач-эндокринолог Анна Шабалина перечислила семь шагов, которые помогут перейти к здоровому образу жизни. В частности, эксперт посоветовала увеличить физическую нагрузку.

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