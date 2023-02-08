Проекту «Тайный пассажир» исполнился один год

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный проект «Тайный пассажир» празднует первый день рождения, за время своей работы специалисты реализовали более 996 проверок. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

— В течение дня в салонах автобусов, электробусов и трамваев могут возникать сбои в работе систем и оборудования, в том числе влияющие на безопасность и комфорт пассажиров. За этим следят наши инспекторы, — говорится в сообщении.

В обязанности «тайных пассажиров» входит фиксация нарушений и оперативная отправка данных перевозчикам. За одну смену специалисты могут проверить более 30 маршрутов и 160 транспортных средств.

Кроме того, проект позволяет сотрудникам транспорта увидеть условия пассажиров своими глазами. Благодаря этому можно оперативно обеспечить комфортные и безопасные условия для каждого человека.

До этого москвичам рассказали о работе диспетчеров «Организатора перевозок». Ежедневно специалисты обеспечивают комфорт пассажиров, корректируя расписание и решая проблемы транспорта.